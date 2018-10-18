Стали известны составы челябинского «Трактора» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало игры — в 17:00 мск.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Шинин, Кравцов — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Петров, Лапенков — Полыгалов — Глинкин;
Исаев — Бородкин, Шаров — Рыбаков — Кокуёв;
Хлыстов, Бергстрём — Стоу — Шолохов, Ерофеев.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;
Семёнов — Климонтов, Михайлис — Валк — Шевченко;
Данияр — Полохов, Гурков — Сагадеев — Акользин.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Трактор» — «Барыс»: место в воротах хозяев вновь займёт Демченко