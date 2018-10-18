«Трактор» — «Барыс»: место в воротах хозяев вновь займёт Демченко

Стали известны составы челябинского «Трактора» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало игры — в 17:00 мск.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Шинин, Кравцов — Щехура — Энлунд;

Рясенский — Петров, Лапенков — Полыгалов — Глинкин;

Исаев — Бородкин, Шаров — Рыбаков — Кокуёв;

Хлыстов, Бергстрём — Стоу — Шолохов, Ерофеев.



«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;

Семёнов — Климонтов, Михайлис — Валк — Шевченко;

Данияр — Полохов, Гурков — Сагадеев — Акользин.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19