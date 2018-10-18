ФХР согласовала проведение матча Россия — Финляндия на футбольном стадионе

Федерация хоккея России согласовала с Финской ассоциацией хоккея проведение матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии на футбольном стадионе «Санкт-Петербург», сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Мы сейчас в процессе решения конкретных вопросов, такой матч обсуждается, это согласовано со сборной Финляндии. И мы сейчас находимся на финальной стадии согласования всех вопросов. Как только картина прояснится, мы об этом объявим официально», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



Напомним, основной ареной турнира будет МСК «ЦСКА-Арена» в Москве. Матч на футбольном стадионе между сборными России и Финляндии пройдёт 16 декабря — в заключительный день турнира.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»