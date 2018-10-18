Нисканен: игрокам «Вашингтона» еду привозят прямо на каток — это очень удобно

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен рассказал об отношении к своему питанию.



«Если я в Вашингтоне, то 98% ужинов едим дома. Не считая той еды, которую нам привозят на тренировочный каток: здесь мы каждый день можем и позавтракать, и пообедать. Что, конечно, очень удобно. Соответственно, беспокоиться остаётся только об одной трапезе в день — ужине. И он у нас почти всегда домашний, приготовленный нами. Ну а на выезде, понятно, кроме ресторанной еды, ничего не остаётся.



Когда я был моложе, мы жили совсем не так. Пока не родились дети, почти всё время ходили по ресторанам. Зато теперь по собственному желанию превратились в домоседов. Мы с женой делим обязанности по кухне, и нам это в радость.



Не сказал бы, что избегаю чего-то конкретного, но во время сезона стараюсь держаться подальше от самой тяжёлой пищи. Например от пасты с каким-то особенно наваристым соусом. Приходя в ресторан, я скорее ищу блюда, которые мне нравятся, а не вычеркиваю мысленно те, которые мне есть не стоит», — цитирует игрока официальный сайт лиги.