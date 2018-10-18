Вратарь «Лос-Анджелеса» Куик вернулся к тренировкам

Голкипер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик вернулся к тренировкам с командой, информирует LA Kings Insider.



«Хочу чувствовать себя на льду хорошо и уверенно, чтобы не бояться усугубить травму. Всегда к этому стремился», — рассказал сам голкипер.



«Куик должен был принять участие в полноценной тренировке, что и случилось. Я поговорю с медиками. Посмотрим, что они скажут. Я жду, что они сообщат мне две вещи. Во-первых, что он готов играть, во-вторых, что он не рискует, выходя на лёд. Тогда я дам ему зелёный свет», — сообщил главный тренер клуба Джон Стивенс.

32-летний вратарь получил повреждение нижней части тела на тренировке, которая состоялась 6 октября. В прошлом сезоне Куик одержал 33 победы, проиграл в основное время 28 матчей и ещё три — в овертайме и по буллитам. В среднем за игру он пропускал 2,4 шайбы и парировал 92,1% бросков.