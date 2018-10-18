Матч ЦСКА — «Авангард» пройдёт в ЛДС ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА перенёс место игры с «Авангардом», которая должна состояться 6 декабря, информирует официальный сайт «армейского» коллектива. Напомним, в нынешнем сезоне подопечные Игоря Никитина выступают на «ЦСКА Арене».

«В связи с мероприятиями, проводимыми на МСК «ЦСКА АРЕНА» с 3 по 6 декабря, матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и омским «Авангардом», который состоится 6 декабря в 19:30, будет перенесён в ЛДС ЦСКА им. В.М. Боброва (Ленинградский проспект, д. 39 стр. 41). Информация о порядке продажи билетов на данный матч будет сообщена дополнительно», — указано в заявлении на сайте.



ЦСКА в нынешнем сезоне лидирует в Западной конференции с 30 очками после 19 игр.



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