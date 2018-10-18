Артём Аляев перешёл в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» подписало контракт с защитником Артёмом Аляевым, информирует официальный сайт латвийской команды. Рижский клуб заключил с 23-летним хоккеистом соглашение до конца сезона. Напомним, недавно с игроком расторг контракт московский «Спартак».



В нынешнем регулярном чемпионате 23-летний хоккеист сыграл только в трёх матчах за основную команду «Спартака», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «0».



Прошлый сезон защитник также начинал в «Спартаке», но контракт с Аляевым был расторгнут в декабре 2017 года. Позже хоккеист перешёл в тольяттинскую «Ладу», где и доиграл чемпионат. Всего в сезоне-2017/18 Аляев принял участие в 24 играх, записав в свой актив 6 (1+5) баллов при показателе полезности "-7" и 10 минутах штрафного времени.