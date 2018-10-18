«Локомотив» — «Адмирал»: Салак вернулся в заявку хозяев, но остался на скамейке

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и дальневосточного «Адмирала» на встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 18 октября, начало встречи — в 19:00 мск. В заявку ярославцев впервые после травмы вернулся Александр Салак, но остался на скамейке.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Афанасьев, Локтионов — Контиола — Денисенко;

Елесин — Кронвалль, Картаев — Алексеев — Апальков;

Осипов — Н. Аверин, Е. Аверин — Красковский — Санников;

Пайгин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Ильенко.



«Адмирал»:



Красоткин (Серебряков);

Мищенко — Таталин, Черников — Вихарев — Воронин;

Кубат — Таратунин, Коньков — Полак — Бутузов;

Козловский — Угольников, Феоктистов — Стрельцов В. — Стрельцов А.;

Зайцев, Королёв — Мерескин — Говорка.