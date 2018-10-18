Стали известны составы ярославского «Локомотива» и дальневосточного «Адмирала» на встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 18 октября, начало встречи — в 19:00 мск. В заявку ярославцев впервые после травмы вернулся Александр Салак, но остался на скамейке.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Афанасьев, Локтионов — Контиола — Денисенко;
Елесин — Кронвалль, Картаев — Алексеев — Апальков;
Осипов — Н. Аверин, Е. Аверин — Красковский — Санников;
Пайгин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Ильенко.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Мищенко — Таталин, Черников — Вихарев — Воронин;
Кубат — Таратунин, Коньков — Полак — Бутузов;
Козловский — Угольников, Феоктистов — Стрельцов В. — Стрельцов А.;
Зайцев, Королёв — Мерескин — Говорка.
«Локомотив» — «Адмирал»: Салак вернулся в заявку хозяев, но остался на скамейке