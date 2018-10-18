«Рейнджерс» отправили Александра Георгиева в АХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил российского голкипера Александра Георгиева в фарм-клуб, информирует официальный «твиттер» команды. Взамен из АХЛ вызван вратарь Марек Мазанец.



Напомним, Георгиев сыграл только в одном матче текущего сезона Национальной хоккейной лиги, пропустив семь шайб в одной встрече при проценте отражённых бросков 82,1.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 российский голкипер провёл 10 матчей за основную команду, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 3,15 и проценте отражённых бросков 91,8.



Перед нынешним сезоном генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон отмечал, что у Мазанеца и Георгиева нет преимуществ перед друг другом в конкуренции за место в основной команде.