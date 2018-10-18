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Дубль Мозякина помог «Металлургу» победить «Авангард»

Дубль Мозякина помог «Металлургу» победить «Авангард»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал победу над «Авангардом», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Йозефа Яндача завершили неудачную серию из трёх проигранных матчей.

В первом периоде гости вышли вперёд благодаря удачному добиванию Ииро Пакаринена с пятака. На старте третьего периода Сергей Широков сравнял счёт, но гол Сергея Мозякина вновь вывел хозяев вперёд. Ещё один гол Мозякина и шайба Евгения Тимкина установили окончательный счёт — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 1
0:0, 1:0, 3:1
Авангард
Омск
1:0 – Пакаринен (Вольски, Расмуссен) – 24:17 (5x5), 1:1 – Широков (Петров) – 41:23 (5x5), 2:1 – Мозякин (Кулёмин, Расмуссен) – 50:11 (5x5), 3:1 – Мозякин (Эллисон, Матушкин) – 53:58 (5x5), 4:1 – Тимкин (Платонов) – 57:29 (en)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча «Металлург» — «Авангард» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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