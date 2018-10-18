Дубль Мозякина помог «Металлургу» победить «Авангард»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал победу над «Авангардом», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Йозефа Яндача завершили неудачную серию из трёх проигранных матчей.



В первом периоде гости вышли вперёд благодаря удачному добиванию Ииро Пакаринена с пятака. На старте третьего периода Сергей Широков сравнял счёт, но гол Сергея Мозякина вновь вывел хозяев вперёд. Ещё один гол Мозякина и шайба Евгения Тимкина установили окончательный счёт — 4:1.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча «Металлург» — «Авангард» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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