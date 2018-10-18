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«Барыс» отыграл две шайбы и победил «Трактор», у Боченски — дубль

«Барыс» отыграл две шайбы и победил «Трактор», у Боченски — дубль
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от астанинского «Барыса», игра завершилась со счётом 4:5 ОТ.

В первом периоде счёт открыл Александр Шаров. Во втором периоде «Трактор» забил трижды: Шаров оформил дубль, ещё по одной шайбе забросили Антон Глинкин и Александр Рыбаков. «Барыс» ответил голами Андре Петерссона и Брэндона Боченски. В третьем периоде гол Джесси Блэкера сократил отставание гостей до минимума, а шайба Мэттью Фрэттина перевела встречу в овертайм. Победу «Барысу» принёс второй гол Боченски, забитый в овертайме.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
4 : 5
1:0, 3:2, 0:2, 0:1
Барыс
Астана
1:0 – Шаров (Рыбаков) – 11:05 (5x5), 1:1 – Петерссон – 24:27 (5x5), 2:1 – Глинкин (Петров, Кравцов) – 26:42 (5x5), 3:1 – Рыбаков – 35:29 (4x5), 3:2 – Боченски (Даллман) – 36:08 (5x5), 4:2 – Шаров (Бергстрём, Стоу) – 38:53 (5x5), 4:3 – Блэкер – 54:49 (5x5), 4:4 – Фрэттин – 59:29 (6x5), 4:5 – Боченски (Фрэттин) – 61:09 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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