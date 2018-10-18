«Барыс» отыграл две шайбы и победил «Трактор», у Боченски — дубль

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от астанинского «Барыса», игра завершилась со счётом 4:5 ОТ.



В первом периоде счёт открыл Александр Шаров. Во втором периоде «Трактор» забил трижды: Шаров оформил дубль, ещё по одной шайбе забросили Антон Глинкин и Александр Рыбаков. «Барыс» ответил голами Андре Петерссона и Брэндона Боченски. В третьем периоде гол Джесси Блэкера сократил отставание гостей до минимума, а шайба Мэттью Фрэттина перевела встречу в овертайм. Победу «Барысу» принёс второй гол Боченски, забитый в овертайме.

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