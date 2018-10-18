Таварес: не хочу сравнивать себя с Малкиным и Кросби, они — уникальные игроки

Нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о форвардах «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине и Сидни Кросби, высоко оценив их игру.



«Можно говорить об этих игроках, обсуждать, чего они добились, но главное, что они постоянно играют на одном уровне. Я уже говорил, что не считаю правильным сравнивать себя с Сидни Кросби или Евгением Малкиным. Это уникальные, состоявшиеся хоккеисты. Они подпитывают друг друга, успешно взаимодействуют, конкурируют, заставляя партнёра двигаться вперёд. К этому надо стремиться. Надо сделать так, чтобы нечто похожее было у нас. Надеюсь, мы поможем друг другу и команде», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Два года назад Малкина сильно обидели. Он больше не 101-й Россиянин вошёл в сотню самых результативных игроков НХЛ.