Яндач: «Металлург» играл сегодня с сердцем, на льду был уровень плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги выигранного матча с «Авангардом» (4:1).



«Сегодня мы довольны игрой. Нам надо было больше забивать. В прошлых играх мы не забивали, а вот сегодня четыре шайбы забили. Команда хорошо играла, организованно, шла в борьбу, играли с сердцем, хотел бы всем игрокам сказать спасибо. Омск отлично действовал, и мы знали, что это очень серьёзный соперник для нас, мы смотрели видео их матчей и знали, что это одна из лучших команд в КХЛ. Согласен с коллегой, что это был уровень плей-офф. Хорошо играл Вася Кошечкин. Давно такого не было, чтобы за всю игру было только одно удаление.



Варфоломеев и Язьков не проходят в состав? Мы просто хотели что-то изменить. Мы не во всех матчах были довольны, говорили с ними, показывали какие-то вещи, так что посмотрим, как будет в будущих матчах. В прошлой игре против Уфы и сегодня команда играла отлично. Посмотрим, как у нас впишется Ник Шор, мы подумаем тренерским штабом», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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