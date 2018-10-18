Скабелка: серьёзно настраивались на «Трактор», видели их последние матчи

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Трактором» (5:4 ОТ).



«Третья игра на выезде, очень серьёзно настраивались на „Трактор“, видели их последние матчи, у них очень хорошее нападение, что в общем-то команда и показала. Два периода, наверное, всё-таки посвежее команда „Трактор“ была, и моментов создали больше, чем мы. Я могу только поблагодарить ребят за то, что мы нашли в себе силы.



Третий период, я считаю, был за нами, мы много играли в зоне атаки, нам удалось перевести игру в овертайм и выиграть. Поэтому, конечно, мы этой победой довольны. Довольны тем, что завершаем так этот выезд. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали и поддерживали нас», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв

«Барыс» отыграл две шайбы и победил «Трактор», у Боченски — дубль