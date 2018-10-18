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«Ак Барс» — «Салават»: гости заменили Метсолу после трёх пропущенных шайб

«Ак Барс» — «Салават»: гости заменили Метсолу после трёх пропущенных шайб
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» команда гостей решила произвести замену вратаря. После третьей пропущенной шайбы место в воротах уфимцев покинул Юха Метсола, которого заменил Андрей Кареев.

Финский голкипер до сегодняшнего дня провёл в чемпионате 11 матчей подряд без замен.

В матче продолжается второй период, счёт — 3:1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Авторами заброшенных шайб у хозяев стали Пол Постма, Антон Ландер и Андрей Попов.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Попова, после которой заменили Метсолу, можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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