«Локомотив» разгромил «Адмирал», одержав шестую победу подряд

Ярославский «Локомотив» на домашней арене одержал разгромную победу над дальневосточным «Адмиралом», встреча завершилась со счётом 4:0. Для команды Дмитрия Квартальнова победа стала шестой подряд.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором команда хозяева забила сразу четыре гола: авторами шайб стали Артур Каюмов, Александр Елесин, Даниил Апальков и Григорий Денисенко. Сухой матч, третий для себя в сезоне, оформил голкипер Илья Коновалов, отразивший 21 бросок в створ своих ворот.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19