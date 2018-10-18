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«Локомотив» разгромил «Адмирал», одержав шестую победу подряд

«Локомотив» разгромил «Адмирал», одержав шестую победу подряд
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней арене одержал разгромную победу над дальневосточным «Адмиралом», встреча завершилась со счётом 4:0. Для команды Дмитрия Квартальнова победа стала шестой подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором команда хозяева забила сразу четыре гола: авторами шайб стали Артур Каюмов, Александр Елесин, Даниил Апальков и Григорий Денисенко. Сухой матч, третий для себя в сезоне, оформил голкипер Илья Коновалов, отразивший 21 бросок в створ своих ворот.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
4 : 0
0:0, 4:0, 0:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Каюмов – 26:54 (4x5), 2:0 – Апальков (Елесин, Картаев) – 32:01 (5x5), 3:0 – Апальков (Алексеев, Картаев) – 34:32 (5x5), 4:0 – Денисенко (Контиола, Локтионов) – 37:28 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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