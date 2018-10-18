СКА сыграет с ЦСКА на стадионе «Зенита» 22 декабря

Хоккейный клуб СКА намерен провести матч регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА на футбольном стадионе на Крестовском острове, сообщил вице-президент петербургского клуба Роман Ротенберг.



«СКА планирует сыграть на Крестовском острове матч с ЦСКА 22 декабря, в настоящий момент идут согласования», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, в сентябре заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что хоккейный матч на стадионе «Санкт-Петербург» должен состояться в декабре.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19