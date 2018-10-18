«Торпедо» упустило гандикап в два гола с «Йокеритом», потерпев шестое поражение

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке уступило «Йокериту», встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ. Нижегородский клуб потерпел шестое поражение подряд.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Виктор Лёв и Никита Сетдиков. Во второй 20-минутке форвард «Торпедо» Денис Паршин оформил дубль, на что гости ответили только голом Джеффа Плэтта. В третьем периоде Михаил Варнаков увеличил отрыв хозяев, но Ессе Йоэнсуу быстро сократил отставание. В концовке Йоэнсуу, оформив дубль, перевёл встречу в овертайм. Победу в дополнительное время «Йокериту» принёс гол Брайан О`Нилла.