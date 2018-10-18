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«Торпедо» упустило гандикап в два гола с «Йокеритом», потерпев шестое поражение

«Торпедо» упустило гандикап в два гола с «Йокеритом», потерпев шестое поражение
Хоккей / КХЛ

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке уступило «Йокериту», встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ. Нижегородский клуб потерпел шестое поражение подряд.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Виктор Лёв и Никита Сетдиков. Во второй 20-минутке форвард «Торпедо» Денис Паршин оформил дубль, на что гости ответили только голом Джеффа Плэтта. В третьем периоде Михаил Варнаков увеличил отрыв хозяев, но Ессе Йоэнсуу быстро сократил отставание. В концовке Йоэнсуу, оформив дубль, перевёл встречу в овертайм. Победу в дополнительное время «Йокериту» принёс гол Брайан О`Нилла.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
4 : 5
1:1, 2:1, 1:2, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Лёв (Йенсен) – 13:21 (5x5), 1:1 – Сетдиков (Орлов, Шураков) – 16:51 (5x5), 2:1 – Паршин (Хольм) – 21:08 (5x4), 2:2 – Плэтт (Маннинен, Йенсен) – 24:43 (5x4), 3:2 – Паршин (Шенфельд) – 33:39 (5x4), 4:2 – Варнаков (Паршин) – 40:15 (5x5), 4:3 – Йоэнсуу (Мозес, О'Нилл) – 48:50 (5x4), 4:4 – Йоэнсуу (Йенсен, Маннинен) – 59:49 (6x5), 4:5 – О'Нилл – 62:59 (3x3)
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