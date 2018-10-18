«Слован» выиграл пятый матч подряд, одолев «Амур»

«Слован» в родной Братиславе оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Владимира Орсага продлили удачную серию до пяти выигранных матчей.



До 33-й минуты зрители матча не видели заброшенных шайб, но в концовке второго периода хозяева забили сразу дважды: авторами точных бросков стали Андрей Месарош и Рудольф Червены. В третьем периоде «Амур» отыграл один гол усилиями Михала Йордана, но не сумел спастись от поражения.