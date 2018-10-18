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«Слован» выиграл пятый матч подряд, одолев «Амур»

«Слован» выиграл пятый матч подряд, одолев «Амур»
Хоккей / КХЛ

«Слован» в родной Братиславе оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Владимира Орсага продлили удачную серию до пяти выигранных матчей.

До 33-й минуты зрители матча не видели заброшенных шайб, но в концовке второго периода хозяева забили сразу дважды: авторами точных бросков стали Андрей Месарош и Рудольф Червены. В третьем периоде «Амур» отыграл один гол усилиями Михала Йордана, но не сумел спастись от поражения.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
Слован
Братислава
2 : 1
0:0, 2:0, 0:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Месарош (Вирта) – 32:02 (5x4), 2:0 – Червены (Лунтер) – 36:22 (4x5), 2:1 – Йордан (Йордан) – 57:52 (5x5)
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