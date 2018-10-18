«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Бурдасов бросил бутылку в сторону судей

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов в концовке матча с казанским «Ак Барсом» бросил бутылку в сторону судей. Форвард получил дисциплинарный штраф «10+20» и покинул площадку.



Форвард был недоволен удалением Филипа Ларсена, затеяв спор с арбитрами и получив от них десять минут штрафа. Уходя со льда хоккеист развернулся и бросил бутылку в сторону судей.



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«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» со счётом 3:1.В первом периоде стороны обменялись точными бросками, авторами голов стали Антон Бурдасов и Пол Постма. Во втором периоде заброшенные шайбы Антона Ландера и Андрея Попова обеспечили «Ак Барсу» преимущество в две шайбы. Больше в матче голов зрители не увидели — 3:1.



