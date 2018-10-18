Квартальнов: Коновалов помог «Локомотиву», у Салака сегодня не было шанса выйти

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:0).



«Второй период можно занести в актив. В первом периоде мы играли около семи минут в зоне атаки, а сделали шесть бросков. «Адмирал» играл полторы минуты — пять бросков в створ. У нас количество должно воплощаться в качество. Во втором периоде не без доли везения исправили этот момент. Третий период прошёл в равной борьбе, и хорошо, что сыграли на ноль, для нас это большой плюс.



Насколько команда умеет подстраиваться под соперника? Сегодня нам тяжело это давалось. Были опасение, что, как и в игре с Минском, будем пропускать контратаки. Всё могло быть иначе, но Илья Коновалов нам помог. Нам надо учиться на таких играх. Был ли сегодня шанс у Салака выйти на игру? Сегодня шанса не было.



Насколько близок к основному составу Денисенко после пропущенной выездной серии? Он не поехал с нами из-за болезни. Он готовился, а сейчас присоединился к команде. Почему в составе нет Козуна? Он травмирован», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.