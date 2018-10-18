Епанчинцев: беру поражение «Спартака» на себя, не было самоотдачи

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (2:3).



«Коллегу — с победой. У нас, к сожалению, не было должной самоотдачи. Беру это поражение на себя. Не смогли донести до ребят, как нужно действовать.



С 0:2 тяжеловато начинать игру. Тем более с соперником, который грамотно играет в обороне.



Проиграли чужой пятак, недостаточно лезли туда. Всё хотим забить красиво, малой кровью. В такие моменты нужно брать на себя ответственность лезть на ворота. К сожалению, этого не было», — передаёт слова Епанцинцева корреспондет «Чемпионата» Роман Тузов.



Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс: «Спасибо игрокам за отличную самоотдачу. Это решило исход сегодняшнего матча. Играли против хорошей команды. Ещё раз спасибо парням».