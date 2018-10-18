Григорьев: приехал в «Спартак» играть много, тренерский штаб вроде не подвожу

Защитник «Спартака» Михаил Григорьев подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (2:3).



«Плохо начали матч, не было концентрации. Начали с 0:2, сравняли, а потом третий гол пропустили. Почему так плохо начали? На мой взгляд, не хватило концентрации, допустили позиционные ошибки. После третьей пропущенной шайбы старались сравнять счёт, сделали акцент на атаку. Моменты есть, но не забиваем. Кто забивает, тот и выигрывает.



Адаптация в новой команде? Всё хорошо. Ожидал ли, что буду сразу так много играть? Для этого сюда и ехал, чтобы выходить и играть, приносить максимум пользы команде. Так видит тренерский штаб, а я их вроде не подвожу.



Тяжело ли без «предсезонки»? Нет, я готовился. Отлично себя чувствую», — передаёт слова Григорьева корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.