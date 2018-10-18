«Витязь» — «Нефтехимик»: Мозик получил «5+20», Ежов пытался подраться с Ортио

В концовке встречи подольского «Витязя» и нижнекамского «Нефтехимика» (3:1) произошло сразу несколько удалений.



Защитник «Витязя» Войтех Мозик нанёс сопернику колющий удар клюшкой и получил от судей штраф «5+20». Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов бросился во время паузы к своему оппоненту Йони Ортио, попытавшись затеять драку. Арбитры оттащили Ежова, дав тому две минуты за неспортивное поведение.

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Счёт был открыт уже на 4-й минуте игры, заброшенной шайбой отметился Денис Кокарев. Через несколько минут Алексей Макеев увеличил преимущество хозяев. Во втором периоде точный бросок в свой актив записал Павел Чернов, сделав счёт 3:0. В концовке встречи заброшенная шайба Дамира Шарипзянова сократила отставание, установив финальный счёт.