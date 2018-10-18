Крикунов — о Ерёменко: опытный голкипер против классного клуба, кого ещё ставить

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги проигранной встречи с петербургским СКА (2:3).



«Мы немножко нахватали лишних удалений, а так, я доволен действиями своих игроков. Особенно молодых ребят, которые выходили в четвёртом звене. Просил их сыграть поактивнее в третьем периоде, и они отработали неплохо. Чтобы выигрывать у такой команды, надо забивать.



Почему сыграл Еременко? Он наш вратарь, кого мне ставить? Опытный голкипер против классной команды. Почему бы ему не сыграть. Получит ли он больше времени в будущем? Посмотрим, как он будет играть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Шипачёв чуть не выбил глаз бывшему партнёру. «Динамо» дало бой СКА Но силы были неравны.