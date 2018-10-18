Назаров — о забеге Ежова к Ортио: коньки проверял, наточены ли они

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от игры с «Витязем» (1:3).



«Коллегу — с победой. Интересная игра получилась, на мой взгляд. Старались, но что-то у нас не получалось. Перегорели. Ребята очень сильно настраивались, но пропустили два гола. «Витязь» грамотно сыграл в обороне. В конце забили, не ушли со льда сухими. Готовимся к следующей игре, у нас впереди выезд. Чем хорош наш бизнес, так это тем, что у нас есть следующая игра. Желательно, чтобы такие матчи часто не повторялись.



Что случилось в конце матча с Ежовым? Эмоции… Коньки проверить решил, наточены они у него или нет. Пробежался и проверил», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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