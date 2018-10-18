И. Воробьёв: после прихода Крикунова у «Динамо» появилось больше самоотдачи

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв подвёл итоги выигранной встречи с московским «Динамо» (3:2).



«Довольно сложное начало, пропустили с первого броска, потом выравняли игру. Интересная игра для зрителей, много удалений и у нас, и у соперников, много силовой борьбы. Победили и теперь готовимся к серьёзному и принципиальному матчу с ЦСКА.



После смены тренера у «Динамо» стало больше движения, самоотдачи. Можно назвать и другие отличия», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шипачёв чуть не выбил глаз бывшему партнёру. «Динамо» дало бой СКА Но силы были неравны.

Счёт во встрече открыли гости — Евгений Мозер поразила ворота Магнуса Хелльберга уже на второй минуте игры. К концу второго периода СКА не только отыгрался, но и обеспечил себе преимущество, голы в свой актив записали Никита Гусев, Александр Дергачёв и Патрик Херсли. В концовке заброшенная шайба Дмитрия Моисеева сократила отставание гостей, но сравнять счёт «Динамо» не сумело.