Билялетдинов: не назову игру «Ак Барса» лучшей в сезоне, но сыграли хорошо

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

«Я считаю, мы хорошо подготовились к игре, сделали правильные выводы. В целом игра была добротная, все звенья сыграли ровно, я очень доволен, что ребята так выступили. Вся команда играла хорошо.



Что я объяснял Антону Ландеру после первого периода? Это было после игры в меньшинстве – мы неправильно сыграли, нам забросили шайбу. Поэтому сказали, как правильно действовать.



Сегодня был лучший матч „Ак Барса“ в сезоне? Не могу сказать, что лучший, но игра была хорошая», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Бурдасов запустил бутылкой в судей. Выглядело грозно «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зелёном дерби».

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