Падакин: Ежов сильнее Ортио — ведь тот не захотел драться

Капитан «Нефтехимика» Павел Падакин прокомментировал исход встречи с «Витязем» (1:3).



«Мы в которой игре подряд плохо начали первый период. После серии побед немного расслабились. Сейчас у нас неприятная ситуация в турнирной таблице, надо собираться. Нам предстоит совершить перелёт в Китай, так что настраиваемся на следующую игру. Всегда хорошо забить, не хочется, чтобы у вратарей соперника были сухие матчи. Проигрывать со счётом 0:3 — неправильно, так что хорошо, что мы этот гол забили, он стал для нас толчком. А для соперника — ударом в спину. Но надо начинать с первого периода.



Ежов набежал на Ортио? Илья — опытный вратарь, ему захотелось немножко побегать. Вот он и пробежался, хотел выступить. Наш вратарь сильнее, потому что другой вратарь не захотел драться. Ежов сделал всё нормально, так что ничего необычного там не было», — сказал Падакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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