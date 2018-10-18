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Якупов: в игре с «Динамо» каждому повезло, что не ушёл с фингалом

Якупов: в игре с «Динамо» каждому повезло, что не ушёл с фингалом
Хоккей / КХЛ

Форвард СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» (3:2).

«Передача на Гусева? Так получилось. Постарался сохранить шайбу, увидел Гуся и отдал ему передачу. Он был в намного более выгодном положении. Уже прошло достаточно времени, у нас есть взаимопонимание. Мы работали над этим, разговариваем. У нас у каждого своя задача, мы знаем, как играть и помогать. Это хоккей, нужно придумывать, стараться, совмещать свои сильные качества и играть на партнёров. Это мы и делаем.

Стычки? Бывает, эмоции идут впереди. Это спорт, в каждом спорте есть борьба, никто не хочет уступать.

Мне повезло остаться без фингала? А что, мне должны были клюшкой втащить? Каждому повезло, что не ушел с фингалом.

Знаю, что игры с ЦСКА — это дерби, очень серьёзное противостояние. Нельзя сказать, что будет какой-то определённый настрой, но он сто процентов будет. Будет нелёгкий и интересный матч, будем стараться показывать свою лучшую игру», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Но силы были неравны.
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