Якупов: в игре с «Динамо» каждому повезло, что не ушёл с фингалом

Форвард СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» (3:2).



«Передача на Гусева? Так получилось. Постарался сохранить шайбу, увидел Гуся и отдал ему передачу. Он был в намного более выгодном положении. Уже прошло достаточно времени, у нас есть взаимопонимание. Мы работали над этим, разговариваем. У нас у каждого своя задача, мы знаем, как играть и помогать. Это хоккей, нужно придумывать, стараться, совмещать свои сильные качества и играть на партнёров. Это мы и делаем.



Стычки? Бывает, эмоции идут впереди. Это спорт, в каждом спорте есть борьба, никто не хочет уступать.



Мне повезло остаться без фингала? А что, мне должны были клюшкой втащить? Каждому повезло, что не ушел с фингалом.



Знаю, что игры с ЦСКА — это дерби, очень серьёзное противостояние. Нельзя сказать, что будет какой-то определённый настрой, но он сто процентов будет. Будет нелёгкий и интересный матч, будем стараться показывать свою лучшую игру», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шипачёв чуть не выбил глаз бывшему партнёру. «Динамо» дало бой СКА Но силы были неравны.