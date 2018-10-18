Кокарев: Ортио немного «поднаелся», но почему психанул Ежов — не знаю

Капитан «Витязя» Денис Кокарев, забросивший в сегодняшнем матче с «Нефтехимиком» (3:1) свою сотую шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ, дал комментарий после матча.



«Игра была тяжёлой, Нижнекамск хорошо двигался, они всё время так играют. Ребята молодчики, выдержали и забросили хорошие шайбы. В «Нефтехимике» все звенья играют в силовой манере, много набрасывают на ворота, у них идёт постоянное давление. Несмотря на счёт, игра была ровная и плотная. Ребятки молодцы.



Ортио сегодня здорово сыграл, выручал нас. Последняя шайба немножко смазала впечатление, но он в любом случае красавец. Самого сложного момента не выделю, но ребята выстояли в меньшинстве. Молодцы.



Очень было важно забросить быструю шайбу. В том моменте здорово сыграл Моисеев, он пошёл на ворота. В этом голе есть его заслуга и остальных ребят. Данила хорошо сыграл, надо дальше прибавлять.



Приятно, что я забросил 100-ю шайбу, но надо продолжать дальше и не останавливаться на достигнутом.



Забег Ежова в концовке? Там дело было в том, что в концовке Ортио немножко «поднаелся», потому что игра шла у наших ворот. Не знаю, что там было, почему Ежов психанул. Но хорошо, что обошлось. Это хоккей, это эмоции, всякое бывает. Ничего страшного там не произошло. На моей памяти такое случилось впервые, чтобы воротчики бились. В НХЛ такое бывало, а у нас я этого не припомню.



К игре с Ригой будем готовиться так же, как и всегда, у нас сейчас каждый матч как в плей-офф. Таблица очень плотная, нам надо нормально подготовиться, выйти и отыграть», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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