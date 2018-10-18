Лукоянов — о претензиях Уфы к судьям: пусть сами разбираются, «Ак Барс» выиграл

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:1).



«Самое прикольное — там, на льду, когда выигрываешь такие матчи. Сегодня правильнее будет сказать, что выиграли не мы, а наши болельщики. Они нас заряжали — была усталость, но откуда-то появлялись силы, мы бежали, старались, выполняли тренерскую установку. И нам воздалось за это, мы забили свои шайбы. У них хорошее большинство, но мы выстояли. Эмиль Гарипов вообще молодчик, если бы не он… Все пластались, претензий нет ни к кому, всё чётко. Спасибо болельщикам. Хочется, чтобы всегда нас так поддерживали. А мы будем так же играть.



Судя по брошенной бутылке, „Салават“ остался недоволен судьями? Я не знаю, пусть там сами разбираются. Мы выиграли, пошли отдыхать. А им — хорошего сезона, без травм», — цитирует Лукоянова официальный сайт клуба.

Бурдасов запустил бутылкой в судей. Выглядело грозно «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зелёном дерби».