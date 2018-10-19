«Торонто» — «Питтсбург»: Малкин забросил вторую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Питтсбург Пингвинз (идёт второй период, 0:1). Счёт на 12-й минуте открыл нападающей гостей Евгений Малкин, реализовав большинство с острого угла, ассистентами выступили Крис Летанг и Сидни Кросби. Это 10-е результативное действие Евгения в сезоне, ранее он отметился голом и восемью результативными передачами.

Видео гола Малкина можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.

Ранее Малкин вошёл в число 100 самых результативных игроков в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков, второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887). Лучшим среди россиян является результат Сергея Фёдорова — 1179 баллов.

За карьеру в НХЛ Евгений принял участие в 790 матчах, забросив 372 шайбы и сделав 568 результативных передач при полезности «+91».