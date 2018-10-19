Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» прервать беспроигрышную серию «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал сухую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:0), который ранее выиграл пять игр подряд.

Счёт в середине первого периода в большинстве открыл российский нападающий гостей Евгений Малкин, забив с острого угла. В концовке матча он увеличил преимущество своей команды, оформив дубль и поразив пустые ворота, а также отметился результативной передачей на Криса Летанга. Мэтт Мюррей отразил 38 бросков и заработал две штрафные минуты.

Видео голов Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В активе Малкина также показатель полезности «+2», четыре броска в створ ворот за 17 минут и 46 секунд, проведённых на льду. Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов сыграли 21,21 и 15,07 соответственно и результативными действиями не отметились.

«Питтсург» одерживает третью победу в сезоне, набирает восемь очков и поднимается на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торонто» (12) – на первой позиции.