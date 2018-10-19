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29 сейвов Василевского принесли «Тампа-Бэй» победу над «Детройтом»

29 сейвов Василевского принесли «Тампа-Бэй» победу над «Детройтом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Счёт на восьмой минуте открыл нападающий хозяев Брейден Пойнт, на 27-й Люк Гленденинг восстановил равновесие, но Стивен Стэмкос вновь вывел «молний» вперёд, ассистентами выступили россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. В концовке встречи Алекс Киллорн поразил пустые ворота «Детройта».

В активе Кучерова два броска по воротам за 16 минут и 10 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва показатель полезности «+2» и один бросок по воротам за 16 минут и 58 секунд. Андрей Василевский совершил 29 сейвов, для него это третья победа в сезоне.

«Лайтнинг» одержал четвёртую победу в пяти матчах, набрал восемь очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Детройта» это поражение стало седьмым подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Пойнт (Гурд, Палат) – 07:33 (5x5), 1:1 – Гленденинг (Дейли, Абделкейдер) – 26:20 (5x5), 2:1 – Стэмкос (Кучеров, Сергачёв) – 35:19 (5x5), 3:1 – Киллорн (Макдона) – 58:53 (en)
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