29 сейвов Василевского принесли «Тампа-Бэй» победу над «Детройтом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Счёт на восьмой минуте открыл нападающий хозяев Брейден Пойнт, на 27-й Люк Гленденинг восстановил равновесие, но Стивен Стэмкос вновь вывел «молний» вперёд, ассистентами выступили россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. В концовке встречи Алекс Киллорн поразил пустые ворота «Детройта».

В активе Кучерова два броска по воротам за 16 минут и 10 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва показатель полезности «+2» и один бросок по воротам за 16 минут и 58 секунд. Андрей Василевский совершил 29 сейвов, для него это третья победа в сезоне.

«Лайтнинг» одержал четвёртую победу в пяти матчах, набрал восемь очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Детройта» это поражение стало седьмым подряд.