«Чикаго» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, уступив «Аризоне»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» одержал вторую победу в сезоне, обыграв на выезде «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Счёт в середине стартового периода открыл форвард «койотов» Лоусон Круз. Во втором игровом отрезке «Чикаго» усилиями Эрика Густаффсона восстановил равновесие, но вскоре Винсент Хиностроза вновь вывел гостей вперёд. На 55-й минуте Клейтон Келлер закрепил преимущество «Аризоны», а точку в матче поставил Хиностроза, оформив дубль.

В другой встрече «Виннипег Джетс» дома прервал трёхматчевую победную серию «Ванкувер Кэнакс», взяв верх со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Брайан Литтл, Эндрю Коп и Дастин Бафлин. Единственный гол «Ванкувера» на счету Бо Хорвата. Российский форвард «дельфинов» Николай Голдобин заработал показатель полезности «+1» и дважды бросил по воротам за 16 минут и 29 секунд, проведённых на льду.