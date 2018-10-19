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«Чикаго» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, уступив «Аризоне»

«Чикаго» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, уступив «Аризоне»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» одержал вторую победу в сезоне, обыграв на выезде «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Счёт в середине стартового периода открыл форвард «койотов» Лоусон Круз. Во втором игровом отрезке «Чикаго» усилиями Эрика Густаффсона восстановил равновесие, но вскоре Винсент Хиностроза вновь вывел гостей вперёд. На 55-й минуте Клейтон Келлер закрепил преимущество «Аризоны», а точку в матче поставил Хиностроза, оформив дубль.

В другой встрече «Виннипег Джетс» дома прервал трёхматчевую победную серию «Ванкувер Кэнакс», взяв верх со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Брайан Литтл, Эндрю Коп и Дастин Бафлин. Единственный гол «Ванкувера» на счету Бо Хорвата. Российский форвард «дельфинов» Николай Голдобин заработал показатель полезности «+1» и дважды бросил по воротам за 16 минут и 29 секунд, проведённых на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 : 4
0:1, 1:1, 0:2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Круз (Келлер, Истерли) – 11:43 (5x5), 1:1 – Густафссон (Тэйвз, Дебринкэт) – 26:34 (4x4), 1:2 – Хиностроза (Экман-Ларссон, Демерс) – 28:37 (5x5), 1:3 – Келлер – 54:22 (5x5), 1:4 – Хиностроза (Казинс, Коннотон) – 57:40 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 1
1:0, 0:1, 3:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 18:56 (5x4), 1:1 – Хорват (Пульо) – 32:54 (5x5), 2:1 – Литтл (Элерс, Бафлин) – 44:58 (5x4), 3:1 – Копп (Лаури) – 52:45 (5x5), 4:1 – Бафлин (Литтл, Элерс) – 54:43 (5x5)
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