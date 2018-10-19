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«Айлендерс» разгромили «Лос-Анджелес», на счету Ковальчука голевая передача

«Айлендерс» разгромили «Лос-Анджелес», на счету Ковальчука голевая передача
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 7:2 (1:1, 2:0, 4:1) в пользу подопечных Барри Тротца.

В составе победителей самыми результативными игроками матча стали Валттери Фильппула и Эндрю Лэдд, набравшие 3 (2+1) и 3 (1+2) балла соответственно. Лео Комаров и Кэйси Сизикас записали в свой актив по 2 (1+1) очка.

Форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 26 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 7
1:1, 0:2, 1:4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Чижикас (Мейфилд) – 04:55 (5x5), 1:1 – Тоффоли (Ковальчук, Даути) – 14:56 (5x4), 1:2 – Бейли (Эберле, Барзал) – 23:43 (5x4), 1:3 – Фильппула (Комаров, Лэдд) – 32:07 (5x5), 2:3 – Картер (Иафалло, Даути) – 42:54 (5x4), 2:4 – Фильппула (Лэдд) – 43:40 (4x5), 2:5 – Мартин (Чижикас, Клаттербак) – 44:40 (5x5), 2:6 – Комаров (Фильппула, Мейфилд) – 49:20 (5x5), 2:7 – Лэдд (Барзал, Мейфилд) – 51:34 (5x5)

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» крупно переиграл «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).

Нападающий «акул» Логан Кутюр оформил хет-трик. Ещё по разу отличились Йоонас Донской и Джо Павелски. Шайба престижа в составе «клинков» на счету Джейка Маккейба.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 1
2:0, 0:1, 3:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Донской (Карлссон, Кейн) – 03:35 (5x4), 2:0 – Кутюр (Бёрнс) – 04:02 (5x4), 2:1 – Маккейб (Скиннер, Далин) – 21:35 (5x5), 3:1 – Кутюр (Кейн, Браун) – 44:54 (5x5), 4:1 – Павельски (Лабанк, Бёрнс) – 51:49 (5x4), 5:1 – Кутюр (Гертл, Майер) – 58:13 (en)
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