«Айлендерс» разгромили «Лос-Анджелес», на счету Ковальчука голевая передача

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 7:2 (1:1, 2:0, 4:1) в пользу подопечных Барри Тротца.

В составе победителей самыми результативными игроками матча стали Валттери Фильппула и Эндрю Лэдд, набравшие 3 (2+1) и 3 (1+2) балла соответственно. Лео Комаров и Кэйси Сизикас записали в свой актив по 2 (1+1) очка.

Форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 26 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-2».

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» крупно переиграл «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).

Нападающий «акул» Логан Кутюр оформил хет-трик. Ещё по разу отличились Йоонас Донской и Джо Павелски. Шайба престижа в составе «клинков» на счету Джейка Маккейба.