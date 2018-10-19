Здено Хара стал шестым игроком в истории, проведшим 900 матчей за «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз», взяв верх в овертайме – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Матч с «Эдмонтоном» стал для капитана «Бостона» Здено Хары 900-м в составе «Брюинз». 40-летний словак – шестой игрок в истории клуба, достигший этой отметки.

Клубный рекорд принадлежит Рэю Бурку — 1518 матчей, второе место занимает Джонни Бьюсик (1436), топ-3 замыкает нынешний генеральный менеджер «мишек» Дон Суини — 1052 игры. В топ-5 также входят Уэйн Кэшмэн (1027) и продолжающий карьеру Патрис Бержерон — 970.

В нынешнем сезоне Хара принял участие в семи матчах и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени за матч 21.45