Ибрагимович сделал символическое вбрасывание перед матчем «Лос-Анджелеса»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 7:2 (1:1, 2:0, 4:1) в пользу подопечных Барри Тротца.

Футболисты и тренеры клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» стали специальными гостями встречи. Перед стартом матча нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович нанёс удар по мячу из центра площадки, а затем произвёл символическое вбрасывание шайбы.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

В составе победителей самыми результативными игроками матча стали Валттери Фильппула и Эндрю Лэдд, набравшие 3 (2+1) и 3 (1+2) балла соответственно. Лео Комаров и Кэйси Сизикас записали в свой актив по 2 (1+1) очка.