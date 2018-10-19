«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:1. Видеообзор матча

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома прервал трёхматчевую победную серию «Ванкувер Кэнакс», взяв верх со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Брайан Литтл, Эндрю Коп и Дастин Бафлин. Единственный гол «Ванкувера» на счету Бо Хорвата. Бафлин стал самым результативным игроком матча с 3 (1+2) очками. Он заменил в составе «реактивщиков» российского защитника Дмитрия Куликова.

Российский форвард «дельфинов» Николай Голдобин заработал показатель полезности «+1» и дважды бросил по воротам за 16 минут и 29 секунд, проведённых на льду.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.