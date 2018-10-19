Малкин — о голе: вратарю было сложно, поскольку он не ожидал такого

Нападающий «Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин прокомментировал свой первый гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:0). Форвард смог поразить ворота с острого угла.

«Я не видел свободных зон или кого-то открытого, зато увидел защитника, бросившегося на меня. Единственный шанс был обыграть его один в один, но это было рискованно. Тренер перед игрой говорил мне, что я должен бросать почаще, вот я и решил бросить. Вратарю было сложно, поскольку он не ожидал такого», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

В активе оформившего дубль Малкина также показатель полезности «+2», четыре броска в створ ворот за 17 минут и 46 секунд, проведённых на льду. Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов сыграли 21.21 и 15.07 соответственно и результативными действиями не отметились.