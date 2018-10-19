Дастин Бафлин стал самым результативным защитником в истории «Виннипега»

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома прервал трёхматчевую победную серию «Ванкувер Кэнакс», взяв верх со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Брайан Литтл, Эндрю Коп и Дастин Бафлин. Бафлин стал самым результативным игроком матча с 3 (1+2) очками. Он заменил в составе «реактивщиков» российского защитника Дмитрия Куликова.

Благодаря трём набранным очкам Бафлин стал самым результативным защитником в истории «Виннипега». Американский защитник достиг отметки в 334 очка и побил результата шведа Фредрика Олауссона (333). Топ-3 замыкает Дэйл Бабич — 321. Ещё одним защитником, разменявшим отметку в 300 очков, является Рэнди Карлайл — 306.

Отметим, что речь идёт именно о клубе «Виннипег Джетс», а не о совместной истории «Атланты» и «Виннипега».