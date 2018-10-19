«Автомобилист» поместил Александра Кучерявенко в список травмированных

«Автомобилист» поместил нападающего Александра Кучерявенко в список травмированных, информирует Континентальная хоккейная лига в своём пресс-релизе. Форвард пропустит месяц и не сможет помочь команде Андрея Мартемьянова до 16 декабря.

В нынешнем сезоне 31-летний Кучерявенко принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, забросив четыре шайбы (две из которых стали победными) и сделав две результативные передачи при показателе полезности «+3» и шести штрафных минутах. В среднем за матч опытный нападающий проводил на льду 15 минут 52 секунды.

Также в лазарете екатеринбургской команды продолжают находиться ещё три нападающих — Александр Торченюк, Евгений Чесалин и Артём Гареев.