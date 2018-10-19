Малкин: я не думал о статистике, но очень приятно попадать в историю

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:0) прокомментировал тот факт, что он вошёл в число 100 самых результативных игроков в истории лиги.

«Если честно, я не думал о своей статистике. Но очень приятно попадать в историю, бить какие-то рекорды. Я всю жизнь играю в хоккей. Стараюсь победить, набрать очки. Поэтому для меня очень приятны такие достижения. Не будем на этом останавливаться.

Таварес сказал, что мы с Кросби уникальные игроки? Наверное, Таварес немного лукавит. У них тоже есть великолепные хоккеисты. Но приятно, когда твою игру смотрят, ценят, болельщики восхищаются. Коллеги стараются что-то подсмотреть, чему-то научиться. Много талантливых игроков в НХЛ. Но надо держать свой уровень. И огромное спасибо Таваресу. Он тоже прекрасный форвард. Могу о нём сказать только лестные слова. Испытываю к нему большое уважение.

Арена в Торонто? Это для меня счастливая арена. Вы видите, я два гола забил. Причём во втором моменте повезло, я ведь даже не коснулся шайбы, когда её направили в ворота. Это была словно вторая передача. Но тут надо отметить скорее нашего голкипера Мэтта Мюррея, который вернулся и показал невероятный хоккей, сделав 38 сейвов. Он вытащил для нас игру. Это лучший матч в этом сезоне. Мы очень хорошо действовали против таких умелых ребят, как Таварес и Остон Мэттьюс», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.