Хэкстол — о Воробьёве: выведу игрока из состава, если чувствую, что так нужно

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол прокомментировал тот факт, что российский нападающий Михаил Воробьёв впервые в сезоне не попал в состав команды.

«Михаил прекрасно общается, и он понимает, что мы пытаемся сделать и что от него ожидают. Я не могу сказать, что он чувствует, но он является новичком в НХЛ, а это всегда непросто. Если мы чувствуем, что нужно вывести игрока из состава, то поступим так. Это часть процесса обучения», – цитирует Хэкстола «Курьер пост-олайн».

В этом сезоне Воробьёв сыграл шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и двух штрафных минутах. В среднем за матч его игровое время составляет 12 минут 22 секунды В последнем матче впервые в сезоне Михаил провёл на льду меньше 10 минут.