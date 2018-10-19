«Металлург» расторг контракт с Войтеком Вольски

Хоккейный клуб «Металлург» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски, информирует официальный сайт клуба. Магнитогорский клуб поблагодарил Войтека и пожелал игроку дальнейших успехов.

В этом сезоне 32-летний нападающий принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, забросив шесть шайб (две из которых были победными) и сделав девять результативных передач при показателе полезности «+2». В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 17 минут 28 секунд. Вольски был лучшим бомбардиром уральской команды среди иностранных игроков.

В последнем матче за команду Йозефа Яндача Вольски отметился голевой передачей. Войтек сыграл 17,5 минуты в игре с «Авангардом», выходя на лёд в первом звене с Сергеем Мозякиным и Мэттом Эллисоном.