Джохансен: Самсонов двигается не так много, этим он похож на Прайса

Защитник «Хёрши Бирз» Лукас Джохансен сравнил стиль голкипера команды Ильи Самсонова с тем, как играет голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс.

«Он габаритный, большой парень. Двигается не так много, и этим похож на Прайса. Он всё время находится в правильном месте, не суетится излишне. Уверен, он будет прибавлять в каждом матче, за ним очень интересно наблюдать. У Самсонова, как и у Сергея Шумакова, трудная задача адаптироваться и к североамериканскому хоккею, и к стилю жизни. Это непростая адаптация. Я примеряю их ситуацию на себя и не знаю, как бы справился, если бы мне нужно было жить в России без знания русского. Это сложнее, чем просто привыкнуть к хоккею. Мы иногда во время матча кричим ему английские слова, но он не всё понимает. Наш одноклубник Крис Биндулис немного говорит на русском, и это ему хоть как-то помогает», — сказал Джохансен.