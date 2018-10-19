Директор «Ак Барса»: общество не готово к раскрытию зарплат хоккеистов

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов уверен, что российское общество не готово к раскрытию зарплат хоккеистов.

«Моё отношение к жёсткому потолку зарплат? Это уже давно нужно было сделать, просто к этому нужно было подойти аккуратно. Раньше была проблема Олимпиады, увеличения интереса за рубежом через привлечение звезд. Лига всё сделала правильно, а сейчас подводится база к жёсткому потолку. Сокращается количество клубов: теперь люди будут готовы играть за меньшие деньги, потому что возможностей выбирать себе клуб будет меньше. Превышение в этом году, определённо, будет, но об окончательных цифрах мы пока не можем говорить, потому что у нас некоторые бюджетные документы не до конца согласованы. Думаю, мы войдём в пять-семь клубов КХЛ по зарплате игроков.

Готовы ли мы раскрыть зарплаты игроков? Во-первых, это должно быть коллективное решение всех владельцев клубов, во-вторых, если вы спрашиваете лично моё мнение, то пока рано. Общество у нас пока не готово, повторюсь, менталитет такой. Если популярная звезда за рубежом получает большие деньги – к нему вопросов нет. У нас же идёт негатив, ни к чему хорошему это не приведёт на данном этапе», — цитирует Хуснутдинова «Спорт Бизнес Online».