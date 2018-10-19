Кожевников: «Ак Барс» выиграл за счёт дисциплины, у Уфы сейчас спад

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился соображениями о вчерашнем «зелёном дерби», которое завершилось победой «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» со счётом 3:1.

«Казань выиграла за счёт дисциплины в игре. У «Салавата» сейчас происходит небольшой спад, но это нормальная вещь. А «Ак Барс» здорово играет в обороне, и за счёт этого он и победил. Уфа немножко подсела, такой у неё сейчас период. Через это проходят все команды – кто-то чуть раньше, а кто-то чуть позже. Через это все пройдут. Если у команды появляется в этот момент ответственность, то она сожмёт зубы и сыграет через не могу»», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В первом периоде стороны обменялись точными бросками, авторами голов стали Антон Бурдасов и Пол Постма. Во втором периоде заброшенные шайбы Антона Ландера и Андрея Попова обеспечили «Ак Барсу» преимущество в две шайбы. Больше в матче голов зрители не увидели — 3:1.