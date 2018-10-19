Гулявцев: надеюсь, что «Северсталь» продолжит выступать в КХЛ, но решать не нам

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев рассказал о текущем положении дел в команде и игровых проблемах.

«Чтобы шайба шла в ворота чаще, нужно в них чаще попадать. Мы бросаем по воротам достаточно много, стали активнее это делать. У нас под 30 бросков за матч, считаю это нормальным показателем. Уже говорил не раз: нужно реализовывать моменты, которые есть, выжимать из них максимум того, что создаём. В каждой игре мы создаём моментов гола на три минимум. Всё упирается в реализацию. К сожалению, из обеих «спецбригад», которые мы готовили в межсезонье и наигрывали к чемпионату, у нас выпали ключевые игроки. Приходится тасовать состав, вследствие чего у хоккеистов не всегда есть должное взаимопонимание в новых сочетаниях. Поверьте, мы стараемся на тренировках, работаем над завершением атак, но игра — не тренировка, тут надо проявлять хладнокровие при завершении созданного момента.

Я, может, и потерплю, но у нас есть задачи, которые ставит руководство: нужны победы. Пока молодёжь набьёт шишки, поезд может уйти. Есть хорошие ребята, но только единицы вроде Игоря Гераськина могут сразу влиться в состав и давать результат немедленно. Тут не только набивание шишек нужно, но и стержень определённый. Переход из молодёжного хоккея в команду КХЛ — это определённый стресс для игрока. Нужно смотреть, как он это выдержит. Мы смотрели молодых ребят на «предсезонке» и в выставочных играх, но не все из них держат удар. Позитив в том, что команда на каждый матч выходит играть на победу. Есть коллектив, который бьётся, сражается в каждой игре вне зависимости от соперника и его статуса. Четверть сезона показала, что команда работает правильно, вот только голов нам очень не хватает. Нам нужны победы, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Ребята делают всё правильно, выполняют наши требования, но, опять же, побед без голов не бывает.

Мы работаем, играем, а о будущем думают другие люди. Я, конечно, хочу и надеюсь, что команда продолжит существовать и выступать в КХЛ. У нас для этого всё есть. Но не нам решать», — приводят слова Гулявцева «Известия».