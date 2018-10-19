Контракт Михала Булиржа с «Магниткой» рассчитан на один сезон

Пятым легионером магнитогорского «Металлурга» стал 27-летний форвард «Либереца» Михал Булирж, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение рассчитано на один сезон.

В нынешнем сезоне 27-летний Булирж является лучшим снайпером Экстралиги. В 11 матчах регулярного чемпионата Михал забросил 13 шайб и сделал 3 результативные передачи. За время своей карьеры Булирж никогда не выступал за пределами Чехии. В минувшем сезоне Михал дебютировал в составе национальной команды, сыграв два матча на этапе Евротура.



Напомним, что сегодня, 19 октября, «Металлург» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски. Таким образом, Булирж присоединится к Нику Шору, Мэтту Эллисону, Ииро Пакаринену и Деннису Расмуссену, став пятым легионером в команде Йозефа Яндача.